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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'daki Heyelan Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'daki Heyelan Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Vali Çelik, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirterek, heyelanın nedenlerinin incelenerek yol açma çalışmalarının güvenlik önlemleri alınarak yapılması talimatını verdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova\'daki Heyelan Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
29.12.2023 - 15:34,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yüksekova yolunda heyelanla birlikte gelen kaya parçalarının yoldan geçen kamyonete isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı olayda; Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, yaralıların kontrollerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, meydana gelen heyelan ile riskleri uzmanlar tarafından incelenerek yol açma çalışmalarının gerekli güvenlik önlemleri alınarak yürütülmesi hususunda ilgili birimlere talimatlarını verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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