Hakkari-Van Karayolu Günlerdir Kapalı, Yol Krizine Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika
Hakkari-Van Karayolu Günlerdir Kapalı, Yol Krizine Tepkiler Yükseliyor

23.04.2026 18:10  Güncelleme: 19:55
Hakkari'de etkili olan yoğun yağışların ardından şehrin ilçeleri ve Van arasındaki yollarda ulaşımın aksaması protesto edildi.

(HAKKARİ) - Hakkari'de etkili olan yoğun yağışların ardından şehrin ilçeleri ve Van arasındaki yollarda ulaşımın aksaması protesto edildi.

Hakkari'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen su taşkınları ve heyelanlar, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Hakkari-Van karayolu ile Yüksekova, Şemdinli ve Derecik bağlantı yollarının birçok noktasında ulaşım kesilirken, özellikle Hakkari–Van karayolunda üç gündür ulaşımın neredeyse durduğu ve ekiplerin alternatif güzergahlar açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari İl Genel Meclisi öncülüğünde, yaşanan ulaşım krizine dikkati çekmek amacıyla Yüksekova–Hakkari karayolunun Çöplük mevkisinde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya Hakkari Barosu, DEM Parti ilçe yönetimi, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Belediyesi Meclis Üyeleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve KESK temsilcileri katıldı.

Açıklamada, son yağışların ardından meydana gelen heyelanların bölgedeki kronik ulaşım sorununu bir kez daha ortaya çıkardığı belirtilerek, "Yer yer kapanan yollar sadece ulaşımı aksatmakla kalmamış, bir ilin dış dünyayla bağını kesebilecek kadar ciddi bir zafiyetin varlığını ortaya koymuştur" denildi.

Hakkari'nin tek bir ana ulaşım hattına bağımlı olmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, alternatif yolların yıllardır yapılmaması ya da tamamlanmamasının önemli eksiklik olduğu ifade edildi. Açıklamada, benzer olayların her yıl yaşanmasına rağmen kalıcı çözümler üretilmemesinin ihmaller zincirine işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara, tek ulaşım hattının neden bu kadar kırılgan olduğu, alternatif yolların neden hayata geçirilmediği ve her yağış sonrası benzer tablonun yaşanmasının plansızlıkla ilişkisi soruldu.

Hakkari'nin "doğal afet bölgesi" ilan edilmemesine ilişkin gerekçelerin açıklanması istenen açıklamada, durumun yalnızca bir ulaşım sorunu olmadığı; ambulans hizmetleri, acil müdahale, ticaret ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kriz olduğu ifade edildi.

Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, geçici çözümler yerine kalıcı ve bilimsel projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, "Ulaşım bir lüks değil, temel bir haktır. Bu hakkın ihmal edilmesi açık bir yönetim zaafıdır" denildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hakkari-Van Karayolu Günlerdir Kapalı, Yol Krizine Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika

Ege Bölgesi’ndeki 8 il için yatırım seferberliği Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi
Fenerbahçe, Galatasaray’dan bir transfer daha yaptı Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

19:42
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
19:10
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
18:39
“Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi“ iddiası
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
SON DAKİKA: Hakkari-Van Karayolu Günlerdir Kapalı, Yol Krizine Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika
