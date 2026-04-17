Hakkari-Van Yolu Tek Şeritten Açıldı

Hakkari- Van kara yolu, heyelan nedeniyle dün akşam saatlerinden bu yana kapalı olmasının ardından tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları ekipleri, sabah saat 05.00'te bölgede çalışma başlattı. Ancak çalışma sırasında yer yer yeniden heyelan meydana geldi. Yoğun çalışmaların ardından ekiplerin müdahalesiyle yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ulaşımın sağlandığı güzergahta sürücüler dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılıyor. - HAKKARİ
