Halep'ten Antalya'ya: Bir Suriyeli Ailenin Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Halep'ten Antalya'ya: Bir Suriyeli Ailenin Hikayesi

Halep\'ten Antalya\'ya: Bir Suriyeli Ailenin Hikayesi

Suriyeli çift, Türkiye'deki yaşamlarını ve Beşar Esad'ın zulmünden kaçışlarını anlattı.

12.12.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'ten 2012 yılında kaçıp Türkiye'ye gelen ve burada tanıştıktan sonra evlenen 3 çocuk sahibi Suriyeli çift, Beşar Esad'ın kendilerine yaptığı zulmü anlattı. Antalya'da çiftçilik yapan Muhammet Nur Muhammet, "Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek, kıyafet, her türlü kömür odun yardımı yaptı, minnettarız" dedi.

2012 yılında Suriye'nin Halep şehrinden kaçıp Gaziantep'e gelen Minel Muhu ve Muhammet Nur Muhammet burada tanışıp evlendi. Ardından Antalya'ya yerleşen ve çiftçiliğe başlayan çiftin, 3 çocuğu dünyaya geldi. Şu anda kiraladıkları serada kabak yetiştiren Suriyeli aile, Halep'te yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

"Herkesin vatanı kendisine kıymetli"

3 çocuk annesi Minel Muhu, hayat normale döndüğünde ülkelerine dönmeyi çok istediklerini söyledi. 2012 yılında Halep'ten otobüslerle sınıra geldiklerini, yürüyerek sınırı geçtiklerini ve ardından Gaziantep'e ulaştıklarını anlatan Muhu, orada tanıştığı eşiyle evlendiklerini ve şimdi 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Muhu "Halep'te evimiz vardı, ailemin evi gitti. Eşimin evi var. O zaman geldikten 1 sene sonra Esad bombayı atar atmaz evler yıkıldı. Ailem annem babam hayatta, Gaziantep'te yaşıyorlar, buradan memnunuz. Kabak üretiyoruz. Eşimle birlikte 7,5 dönüm alana kabak ektik. Günlük malımızı toplayıp, satıyoruz. Suriye'deki durum düzeldiği zaman memleketimize döneceğiz. Her şeyini özledim, toprağımız sonuçta, herkesin vatanı kendisine kıymetli" dedi.

"Onun yaptığını bize gavur yapmadı"

Eşi Muhammet Nur Muhammet ise 2012 yılında eşi gibi Halep'ten Gaziantep'e geldiğini belirterek eşiyle orada tanıştığını, 3 çocuklarının olduğunu, 2'sinin okula gittiğini söyledi. Gaziantep'ten Antalya'ya gelerek çiftçiliği öğrendiğini, sera kiralayıp kabak ektiklerini söyleyen Muhammet, "Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Binlerce insan cezaevinde çıktı, onlara şifa diliyoruz. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek, kıyafet, her türlü kömür odun yardımı yaptı, minnettarız. İnsanlar artık dönmeye başlayacak ama ne zaman nasıl dönecek bilmiyorum. Biz şimdilik çalışmaya devam edeceğiz. Halep'te bir evim var, bir gün dönüp evimi tamir edip orada yaşayacağım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, antalya, Suriye, Tarım, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halep'ten Antalya'ya: Bir Suriyeli Ailenin Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Halep'ten Antalya'ya: Bir Suriyeli Ailenin Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.