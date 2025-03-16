Halepçe Katliamı'nın 37. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Halepçe Katliamı'nın 37. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Van'da Halepçe Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, uluslararası toplumun Halepçe'deki soykırıma karşı sessiz kaldığını vurguladı ve tarihin en ağır insanlık suçlarından birinin işlendiğini belirtti.

16.03.2025 18:39  Güncelleme: 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)- Halepçe Katliamı'nın 37'nci yılı dolasıyla Van'da basın açıklaması yapıldı. KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, "Halepçe aynı zamanda uluslararası toplum için de bir utanç sayfasıdır" dedi.

Halepçe Katliamı'nın 37'nci yılı dolasıyla Van'da düzenlenen anmaya, Dem Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, yerine Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti ve DBP il eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kesk Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, 16 Mart 1988'de Kürtlere karşı tarihin tanık olduğu en ağır ve en utanç verici insanlık suçlarından birinin işlendiğini, ırkçı Baas Rejimi güçlerince Güney Kürdistan'ın Halepçe şehrinde kimyasal silahlarla Kürt halkının soykırıma tabi tutulduğunu söyledi.

Çolakoğlu, "Enfal Harekatı adıyla başlatılan, Kürtlere karşı işkence, idam, köylerin yıkılarak boşaltılması ve talan edilmesi ile devam eden harekat 1988 yılında bir insanlık suçu olan soykırım ile en üst seviyesine ulaşmıştır. Yeniden doğuşun ve özgürlüğün habercisi olan nevruza günler kala Halepçe semalarına ölüm bulutları çökmüştü. Bir bahar sabahı kimyasal silahlarla çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan tümüyle sivil, beş binden fazla insan katledildi, yedi binden fazla insan kalıcı şekilde sakat kaldı. Enfal Harekatı süresince, 1986-1989 yılları arasında 150 binden fazla Kürt katledildi" diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Kürt halkına karşı Halepçe'de işlenen soykırım suçuna karşı sessiz kaldığını, kendi temel belgelerinden ve hukukundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Değişen siyasal iktidarlara, sınır ve şartlara rağmen; kimyasal silahların üretimi, silah pazarları, savaşlar, katliamlar, insanlık suçları devam etmektedir. Nitekim bölgemizde yaşananlar Halepçe ve benzeri soykırımların halen yaşanabildiğini göstermektedir. İnsanlığın bir bütün halinde yeni Halepçeleri yaşamaması için güçlü bir ses ve tavır ortaya koymaları gerekmektedir. Son üç yıldır Suriye'de devam eden savaşta Alevilere, Şiilere, Araplara ve Kürtlere büyük acılar yaşatıldı. Suriye'deki Şam yönetimi, 6 Mart'tan beri çatışmaların sürdüğü Lazkiye ve Tartus bölgelerinde başlatılan askeri operasyonunun sona erdiğini duyururken; devrik eski lider Beşar Esad'ın kaleleri olarak görülen kıyı illerinde şiddet olayları devam ediyor. KESK olarak, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyor ve tarihimizden aldığımız güçle savaşsız bir dünya için barış mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halepçe Katliamı'nın 37. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
Antalya’da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu
Rapçi Çakal’ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:34 Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
11:31 Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
11:26 Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
11:18 Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
11:16 Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 19:35:53. #7.11#
SON DAKİKA: Halepçe Katliamı'nın 37. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.