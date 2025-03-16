Halepçe Katliamı'nın 37. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

(VAN)- Halepçe Katliamı'nın 37'nci yılı dolasıyla Van'da basın açıklaması yapıldı. KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, "Halepçe aynı zamanda uluslararası toplum için de bir utanç sayfasıdır" dedi.

Halepçe Katliamı'nın 37'nci yılı dolasıyla Van'da düzenlenen anmaya, Dem Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, yerine Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti ve DBP il eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kesk Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, 16 Mart 1988'de Kürtlere karşı tarihin tanık olduğu en ağır ve en utanç verici insanlık suçlarından birinin işlendiğini, ırkçı Baas Rejimi güçlerince Güney Kürdistan'ın Halepçe şehrinde kimyasal silahlarla Kürt halkının soykırıma tabi tutulduğunu söyledi.

Çolakoğlu, "Enfal Harekatı adıyla başlatılan, Kürtlere karşı işkence, idam, köylerin yıkılarak boşaltılması ve talan edilmesi ile devam eden harekat 1988 yılında bir insanlık suçu olan soykırım ile en üst seviyesine ulaşmıştır. Yeniden doğuşun ve özgürlüğün habercisi olan nevruza günler kala Halepçe semalarına ölüm bulutları çökmüştü. Bir bahar sabahı kimyasal silahlarla çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan tümüyle sivil, beş binden fazla insan katledildi, yedi binden fazla insan kalıcı şekilde sakat kaldı. Enfal Harekatı süresince, 1986-1989 yılları arasında 150 binden fazla Kürt katledildi" diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Kürt halkına karşı Halepçe'de işlenen soykırım suçuna karşı sessiz kaldığını, kendi temel belgelerinden ve hukukundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Değişen siyasal iktidarlara, sınır ve şartlara rağmen; kimyasal silahların üretimi, silah pazarları, savaşlar, katliamlar, insanlık suçları devam etmektedir. Nitekim bölgemizde yaşananlar Halepçe ve benzeri soykırımların halen yaşanabildiğini göstermektedir. İnsanlığın bir bütün halinde yeni Halepçeleri yaşamaması için güçlü bir ses ve tavır ortaya koymaları gerekmektedir. Son üç yıldır Suriye'de devam eden savaşta Alevilere, Şiilere, Araplara ve Kürtlere büyük acılar yaşatıldı. Suriye'deki Şam yönetimi, 6 Mart'tan beri çatışmaların sürdüğü Lazkiye ve Tartus bölgelerinde başlatılan askeri operasyonunun sona erdiğini duyururken; devrik eski lider Beşar Esad'ın kaleleri olarak görülen kıyı illerinde şiddet olayları devam ediyor. KESK olarak, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyor ve tarihimizden aldığımız güçle savaşsız bir dünya için barış mücadelemize devam edeceğiz."