Haliç'te Haç Çıkarma Töreni - Son Dakika
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Haliç'te Haç Çıkarma Töreni

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Balat'ta düzenlenen törende gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı denizden çıkarmak için yarıştı.

06.01.2025 18:46
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Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Sahilden Haliç'in soğuk suyuna atlayanların haçı çıkarmak için yaptığı kıyasıya yarış havadan görüntülendi

İSTANBUL - Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Törenin ardından soğuk havaya rağmen denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise havadan görüntülendi.

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç Sahili'ne yürüdü. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, bekleyen katılımcılar Haliç'in soğuk sularına atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran Basilis Konstantinidis isimli kişi büyük sevinç yaşadı. Töreni sahilden izleyen çok sayıda turist ve vatandaş o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Öte yandan, soğuk suda haçı çıkarmak için gerçekleştirilen yarış dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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