Halil Umut Meler'den Kaymakam Keklik'e Ziyaret - Son Dakika
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Halil Umut Meler'den Kaymakam Keklik'e Ziyaret

Halil Umut Meler\'den Kaymakam Keklik\'e Ziyaret

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuşadası Kaymakamı Keklik'i ziyaret ederek Türk hakemliğini konuştu.

11.03.2025 20:53
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Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası organizasyonlardaki deneyimler ve Kuşadası'nın spor alanındaki potansiyeli üzerine sohbet edildi. Halil Umut Meler, kariyerine dair önemli hatıraları paylaşırken, Kaymakam Keklik de Meler'in Türk futboluna katkılarından dolayı kendisini tebrik etti.

Kaymakam Keklik, Türk hakemliğinin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için Meler'in önemli bir rol üstlendiğini belirterek, kendisine başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halil Umut Meler'den Kaymakam Keklik'e Ziyaret - Son Dakika

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