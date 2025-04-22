Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Minik Sürücülere Uygulamalı Eğitim - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Minik Sürücülere Uygulamalı Eğitim

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda Minik Sürücülere Uygulamalı Eğitim

Haliliye Belediyesi, çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle, minyatür şehirde trafik kurallarını öğretiyor. Öğrenciler, trafik polisleri eşliğinde teorik ve pratik eğitim alarak akülü arabalarla sürüş deneyimi yaşıyor.

22.04.2025 12:54  Güncelleme: 12:57
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Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilere yönelik trafik bilinci kazandırma çalışmaları sürüyor. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı eğitim alanında trafik polisleri ile kuralları öğrenen minikler, akülü arabalar ile sürücülük deneyimi yaşıyor.

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, minik misafirlerin hem öğrendiği hem eğlendiği adres oluyor. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen eğitimlerde, çocuklara teorik ve pratik eğitim verilmeye devam ediyor. İlçe genelindeki okullardan periyodik olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkına getirilen öğrenciler, görevli trafik polisleri eşliğinde trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Yaya geçitleri, üst geçitler ve trafik levhaları hakkında eğitim alan minikler, ardından akülü araçlarla alanda sürüş deneyimi yaşıyor. Trafik işaret ve levhalarının yer aldığı, kavşak ve yaya yollarının bulunduğu alanda gerçekçi bir ortamda eğitim alan çocuklar, kurallara uyarak güvenli sürüşün önemini uygulamalı olarak öğreniyor.

İncirliova İlkokulu öğrencilerinin aldıkları eğitim ile hem öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade eden öğretmen Ümran Bulunmaz Horoz ise Haliliye Belediyesi'ne ve ekiplere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizi getirdik buraya. Trafik eğitimi hakkında okullarda konumuz var, işliyoruz ama uygulamalı bir şekilde burada işlemek ve görmelerini sağlamak onlar için çok iyi olacak. Çünkü eğitim uygulamalı onlarda kalıcı hale getiriyor. Trafikte özellikle can kaybı için çok mühim bir konu. Öğrencilerimiz bu konuda burada eğleniyorlar. Trafik polisimiz sayesinde eğitim görüyorlar. Yine onlarla beraber akülü arabalar ile eğitimi uygulamalı bir şekilde işleyecekler. Çok memnun kaldık. Çok güzel bir eğitim, Haliliye Belediyesi 'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Minik Sürücülere Uygulamalı Eğitim - Son Dakika

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