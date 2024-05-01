Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor

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Kadınlara değer veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Haliliye'ye kazandırılan millet evleri, kadınların meslek öğrendiği adres oluyor. Kursiyerlere aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri ve kendilerini geliştirecekleri alanlar sunulurken, çocukları da kreş hizmetinden faydalanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve bünyesindeki merkezler ile meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kadınlara yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu kapsamda hizmet veren Süleymaniye Millet evi el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma kursları ve kursiyer annelerin çocuklarına yönelik kreş hizmetiyle yoğun ilgi görüyor. İlgi alanlarına göre kurslara kayıt oluşturan kadınlara usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Haliliye Belediyesi tarafından malzeme ihtiyacının karşılandığı kurslar, kadınların meslek öğrendiği atölyeler oluyor. Üreten kadınlar, aldıkları eğitim ile aile ekonomilerine katkı sağlama imkanı bulurken, bir yandan da boş zamanlarını değerlendirerek, yeni hobiler kazanıyor. Günün büyük bir kısmını Haliliye Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme kurslarında geçiren kadınlar, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor.

Öte yandan, kurs süresince eğitim alan ve başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. - ŞANLIURFA