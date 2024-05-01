Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor

Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor

Kadınlara değer veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Haliliye'ye kazandırılan millet evleri, kadınların meslek öğrendiği adres oluyor. Kursiyerlere aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri ve kendilerini geliştirecekleri alanlar sunulurken, çocukları da kreş hizmetinden faydalanıyor.

01.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlara değer veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Haliliye'ye kazandırılan millet evleri, kadınların meslek öğrendiği adres oluyor. Kursiyerlere aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri ve kendilerini geliştirecekleri alanlar sunulurken, çocukları da kreş hizmetinden faydalanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve bünyesindeki merkezler ile meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kadınlara yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu kapsamda hizmet veren Süleymaniye Millet evi el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma kursları ve kursiyer annelerin çocuklarına yönelik kreş hizmetiyle yoğun ilgi görüyor. İlgi alanlarına göre kurslara kayıt oluşturan kadınlara usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Haliliye Belediyesi tarafından malzeme ihtiyacının karşılandığı kurslar, kadınların meslek öğrendiği atölyeler oluyor. Üreten kadınlar, aldıkları eğitim ile aile ekonomilerine katkı sağlama imkanı bulurken, bir yandan da boş zamanlarını değerlendirerek, yeni hobiler kazanıyor. Günün büyük bir kısmını Haliliye Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme kurslarında geçiren kadınlar, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor.

Öte yandan, kurs süresince eğitim alan ve başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Ekonomi, Yerel Haberler, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi Kadınlara Meslek Öğretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement