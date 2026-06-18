Haliliye\'de glutensiz ekmek fırını binlerce vatandaşın ihtiyacına yanıt veriyor

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, her alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi bünyesinde hizmet veren Glutensiz Ekmek Fırını, çölyak ve PKU hastalarına yönelik üretimiyle önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Modern ve hijyenik şartlarda faaliyet gösteren tesiste, glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların temel gıda ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Belediye tarafından yürütülen sistem kapsamında kayıtlı çölyak ve PKU hastalarına kartlı uygulama üzerinden düzenli olarak ücretsiz glutensiz ekmek ulaştırılıyor.

Yıl boyunca yoğun bir üretim kapasitesiyle çalışan fırında, il genelindeki çölyak hastaları için ortalama 750 bin adet glutensiz ekmek hazırlanarak ücretsiz dağıtılıyor. Bunun yanı sıra fenilketonüri (PKU) hastalarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 80 bin adet özel ekmek de üretilerek vatandaşlara ulaştırılıyor. Haliliye Belediyesi, yalnızca ekmek desteğiyle sınırlı kalmayarak glutensiz ürünlere erişimde yaşanan zorlukları azaltmak amacıyla çeşitli sosyal yardım projelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda belirli dönemlerde dağıtılan glutensiz gıda kolileri sayesinde özel beslenme ihtiyacı bulunan ailelerin bütçelerine katkı sağlanıyor.

Glutensiz ürünlerin yüksek maliyeti ve teminindeki güçlükler göz önünde bulundurulduğunda, Glutensiz Ekmek Fırını bölgede önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Düzenli olarak hizmetten yararlanan vatandaşlar ise uygulamanın yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek, sunulan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. - ŞANLIURFA