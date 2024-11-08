Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve Yemek Desteği - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve Yemek Desteği

Haliliye Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve Yemek Desteği

Haliliye Belediyesi, aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlara günlük 6 bin ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. 'Üreten belediye' anlayışıyla kurulan ekmek üretim tesisi, hijyenik şartlarda ekmek üretimi yaparak sosyal yardım projelerini destekliyor.

08.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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Haliliye Belediyesi'nin aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşların sofralarına ulaştırdığı ekmekler, belediye bünyesinde üretiliyor. Ekmek üretim tesisi ile günlük 6 bin ekmeği hanelere dağıtan ekipler, vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Üreten belediye" anlayışıyla yeni atölyelerin kurulduğu Haliliye Belediyesinde çalışmalar sürüyor.

Vatandaşlara dokunacak sosyal projelerin hayata geçirildiği sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından 4 bin 198 haneye günlük 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, günlük yemeklerin yanında hanelere dağıtılan sıcak ekmeği de bünyesinde üretiyor. Üretimi destekleyen proje ile ekmek üretim tesisi kuran Haliliye Belediyesi, aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için günlük 6 bin ekmek hazırlıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan hummalı çalışmalar ile hijyenik ortamda hazır hale getirilen ekmekler, sabahın ilk ışıklarıyla sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde hanelere dağıtılıyor. Gönüllere dokunan proje ile hizmette hızlı işleyişi ve tasarrufu amaçlayan Haliliye Belediyesi, vatandaşlardan takdir topluyor.

Öte yandan, sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise belediye bünyesindeki hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve Yemek Desteği - Son Dakika

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