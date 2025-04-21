Haliliye Belediyesi\'nden Ortaören Mahallesi\'ne Kültür Evi

Haliliye Belediyesi, ilçeye kalıcı eserler kazandırma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, kırsal Ortaören Mahallesi'nde tamamlanan çok amaçlı kültür evi hizmete açıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ortaören Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı kültür evinde mahalle Muhtarı Semih Uludağ ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Canpolat, kültür evinin mahalle halkının sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını belirterek, "İlçemizin her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Ortaören Mahallemize kazandırdığımız bu kültür evi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Semih Uludağ ise yapılan yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesi'ne ve Canpolat'a teşekkürlerini sundu. Ortaören Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Canpolat, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, hizmetlerin artarak devam edeceği müjdesini verdi.

Haliliye Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde sürdürdüğü projelerle, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kalıcı eserler bırakmayı hedefliyor. - ŞANLIURFA