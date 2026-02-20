Haliliye\'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu

Haliliye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşurken, akşam saatlerinde düzenlenen tasavvuf konseriyle Ramazan'ın ruhuna uygun bir program gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Necmettin Cevheri Parkında kurulan iftar çadırında Ramazan ayının ilk orucu dualar eşliğinde açıldı. Vatandaşlara iftar ikramında bulunan Başkan Canpolat, daha sonra aynı sofrada ilçe sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunun ön planda olduğu programda Ramazan'ın paylaşma ruhu yaşatıldı.

İftar programına katılan vatandaşlar, kurulan sofraların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek Başkan Canpolat'a teşekkür etti. Özellikle dar gelirli aileler için iftar çadırlarının önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Ramazan'ın ilk gününde sadece iftar programı değil, kültürel etkinlikler de düzenlendi. Teravih namazının ardından Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilahiler seslendirildi. Haliliye Belediyesi tasavvuf ekibinin sahne aldığı programda vatandaşlar manevi bir gece yaşadı.

Mahalle muhtarı ve etkinliğe katılan vatandaşlar, Ramazan ayının ruhuna uygun organizasyonlardan dolayı Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA