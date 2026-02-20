Haliliye'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliliye'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu

Haliliye\'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu
20.02.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde kurduğu iftar çadırında yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. İftar programı sonrası düzenlenen tasavvuf konseri ile Ramazan'ın ruha uygun etkinlikler gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşurken, akşam saatlerinde düzenlenen tasavvuf konseriyle Ramazan'ın ruhuna uygun bir program gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Necmettin Cevheri Parkında kurulan iftar çadırında Ramazan ayının ilk orucu dualar eşliğinde açıldı. Vatandaşlara iftar ikramında bulunan Başkan Canpolat, daha sonra aynı sofrada ilçe sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunun ön planda olduğu programda Ramazan'ın paylaşma ruhu yaşatıldı.

İftar programına katılan vatandaşlar, kurulan sofraların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek Başkan Canpolat'a teşekkür etti. Özellikle dar gelirli aileler için iftar çadırlarının önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Ramazan'ın ilk gününde sadece iftar programı değil, kültürel etkinlikler de düzenlendi. Teravih namazının ardından Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilahiler seslendirildi. Haliliye Belediyesi tasavvuf ekibinin sahne aldığı programda vatandaşlar manevi bir gece yaşadı.

Mahalle muhtarı ve etkinliğe katılan vatandaşlar, Ramazan ayının ruhuna uygun organizasyonlardan dolayı Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:59:38. #7.11#
SON DAKİKA: Haliliye'de kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.