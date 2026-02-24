Tatlıcılarda Ramazan denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında artan tatlı üretimi ve satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında çok sayıda tatlıcı denetlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelerde hijyen kuralları, ürün gramajları ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları detaylı şekilde incelendi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ederek mevzuata uygunluk denetimi yaptı. Yapılan kontrollerde ruhsatı bulunmayan bazı işletmelere denetim formu düzenlenerek ruhsat birimine yönlendirme yapıldı. Öte yandan bir işletmede, reyonda dilimlenmiş yaş pasta adı altında satışa sunulan ve üzerinde etiket ile son kullanma tarihi bulunmayan 21 ürüne el konuldu. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezi üzerinden bildirebileceğini kaydetti. - ŞANLIURFA