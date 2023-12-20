 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haliliye Belediyesi tarafından açılan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye Belediyesi tarafından açılan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi görüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, gençler ve kadınlar tarafından keyifle kullanılıyor. Kadınlar dikiş-nakış kurslarına katılırken, gençler bilgisayar ve saz kurslarıyla eğitim alıyor. Mahalle sakinleri, Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi görüyor
20.12.2023 - 17:03,
Abone Ol

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın kültür ve sanat alanında hizmet vermesi talimatlarıyla hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi gördü. Gençlerin ve kadınların keyifli zaman geçirdiklerini belirten mahalle sakinleri, Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi'nin Kısas Mahallesi'ne kazandırdığı Kültür Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Canpolat'ın talimatlarıyla kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesi'nde bulunan eski belediye hizmet binası, kültür merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, kadınlara ve gençlere hitap eden kurslarıyla bölge sakinlerinin uğrak adresi oldu.

Kadınlar, dikiş-nakış kursu, el sanatları atölyesiyle bir yandan keyifli zaman geçirirken, bir yandan da meslek öğreniyor. Gençler ise bilgisayar kursu ile eğitim alırken, müzik sınıfından aldıkları saz kursuyla da aşıklık geleneğini yaşatıyor. Kısas Mahallesine kazandırılan kalıcı eser ile bölgenin sosyal donatı alanı ihtiyacının karşılandığını ifade eden Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, mahalle sakinleri adına Canpolat'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi tarafından açılan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


16:38
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 17:17:49. #1.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi tarafından açılan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement