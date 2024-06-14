Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Öncesi Denetim Yapıyor

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şeker, çikolata ve tatlı satışı gerçekleştiren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Veteriner hekimler eşliğinde kurban satış yerlerini de inceleyen ekipler, hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için sahada olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerini ve kurban satış noktalarını denetlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini devam ettiren Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin denetimlerin yanında Kurban Bayramı öncesi kuruyemiş, şekerleme ve tatlı satan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat, gramaj ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrollerini gerçekleştirdi.

Bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı işletmelere giden ekipler, imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimini sağladı. İşletmelerin, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli kurallara uyması gerektiğini belirten ekipler, yapılan denetim esnasında hiçbir olumsuzluğa rastlamadı. Vatandaşların sağlığını öncelik eden işletmelere teşekkür eden ekipler, denetimlerin bayram boyunca süreceğini ifade etti.

Kurban satış yerleri denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve gıda, tarım ilçe müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin ortaklaşa denetimi ile vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını alması için ilçenin farklı noktalarındaki kurban satış yerleri de sıklıkla denetleniyor. Yapılan denetimlerde kurbanlıkların küpe numaralarını kontrol eden veteriner hekimler, hayvanların sağlığını gözden geçiriyor. Satışı yapılan hayvanların kayıtlarını inceleyen ekipler, hayvan sağlığı ve temizliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Esnafa uyulması gereken kuralları belirten zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA