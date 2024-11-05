Halime Kahraman 11. Kez Baro Başkanı

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Vali Şefik Aygöl, bir heyetle birlikte Bilecik Barosu 17'nci Genel Kurulu'nda 11'inci kez başkanlığa seçilen Halime Kahraman'ı ziyaret etti.

Baro Hizmet Binası Av. Necati Önen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Bilecik Barosu 17'nci Genel Kurulu'nda mevcut başkan Halime Kahraman 11'inci kez güven tazeledi. Vali Şefik Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak ile birlikte Bilecik Baro Başkanı olarak tekrardan göreve seçilen Halime Kahraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Aygöl ve beraberindekiler, yapılan seçim ile Halime Kahraman'ın yeniden Baro Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından kendisine başarı dileklerinde bulundu. - BİLECİK