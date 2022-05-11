Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı - Son Dakika
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Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı

11.05.2022 12:36
Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydınpost Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydınpost Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı.

7 büyük ilçeden yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele edeceği futbol turnuvası Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın başlama vuruşu ile start aldı.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Özcan, "Nazilli'ye önem vermeniz bizleri çok mutlu etti. Genç arkadaşların kendilerini göstermeleri açısından önemli bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Özcan'a forma hediye eden Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin; "Nazilli'de futbola muhteşem ilgiyle karşılaştık. Bunu da önemsiyoruz. Hedefimiz fair-play çizgisinde performans ortaya konması. Aydın'da futbolun kurumsallaşması için çaba sarf ediyoruz. Futbol endüstrisi önemli bir noktada. Biz bu manada Nazilli Belediyespor'a isim sponsoru olarak takıma önemli katkı sağlayan Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin'i de tebrik ve teşekkür ediyoruz. Aydın'da sponsorluk kültürünün önemli ismi olarak örnek teşkil etmesi de ayrıca anlamlı" diye konuştu. - AYDIN

Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı
Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı
Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı

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Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Futbol, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Halısaha turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı - Son Dakika


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