Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

09.06.2022 17:25

Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı2022 eğitim-öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan yüzlerce el emeği göz nuru ürünün sergilendiği yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan yüzlerce el emeği göz nuru ürünün sergilendiği yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri işaret dilinde İstiklal Marşı'na eşlik etti. Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, tüm kursiyerlere başarılar dileyerek, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi. Eğitim her alanda olduğunu ifade eden Müdür Semra Güzbey şöyle devam etti:

"Her zaman her yerde herkes için eğitim ilkesiyle öğrenmenin hayat boyu devam ettiği okullar ile sınırlı olmayıp evde, işte ve hayatın her alanında her yaşta devam ettiği bir gerçektir. Sayın Valim değerli misafirler, Eylül ayından bu yana bin 598 kurs açılmış olup 43 bin 106 kursiyere ulaşmış bulunuyoruz."

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer protokol üyeleri kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünleri inceledi.

Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı Bergama'daki uçurtma şenliğine çocuklardan yoğun ilgi Bergama'daki uçurtma şenliğine çocuklardan yoğun ilgi
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:55:54. #1.11#
SON DAKİKA: Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement