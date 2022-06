Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan yüzlerce el emeği göz nuru ürünün sergilendiği yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursiyerleri işaret dilinde İstiklal Marşı'na eşlik etti. Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, tüm kursiyerlere başarılar dileyerek, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi. Eğitim her alanda olduğunu ifade eden Müdür Semra Güzbey şöyle devam etti:

"Her zaman her yerde herkes için eğitim ilkesiyle öğrenmenin hayat boyu devam ettiği okullar ile sınırlı olmayıp evde, işte ve hayatın her alanında her yaşta devam ettiği bir gerçektir. Sayın Valim değerli misafirler, Eylül ayından bu yana bin 598 kurs açılmış olup 43 bin 106 kursiyere ulaşmış bulunuyoruz."

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer protokol üyeleri kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünleri inceledi.