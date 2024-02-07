"Halk merkezlerimizle kadınlarımız da çocuklarımız da özgürleşti"

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Kadınlarla ilgili çalışmalarını 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' sloganı ile gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Halk Merkezleri öncülüğünde kadınlarla bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Başkan Kurt, 17 mahallede açtıkları 18 halk merkezi ile hizmeti kadınların ayağına götürdüklerini söyleyerek, "O nedenle bu katılım çoğaldı. Katılımın çoğalmasıyla Eskişehir'de kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımızın özgürleşmesi, çocuklarımızın özgürleşmesine sebep oldu" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Halk Merkezleri öncülüğünde kadınlarla bir araya geldi. 3 gün sürecek olan buluşmaların ilk gününe Gündoğdu Halk Merkezi, Aydın Arat Halk Merkezi, Selami Vardar Halk Merkezi, Amigo Orhan Halk Merkezi, Gökmeydan Halk Merkezi, Halk Market ve Hanımevi'nden kadınlar katıldı. Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akın'ın da katıldığı buluşmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt, salona kadınların alkışları ile girdi ve masaları gezerek kadınlara 'hoş geldiniz' dedi. Sunumunu Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nin üstlendiği program, Sunuculuk Atölyesi üyelerinden Zeynep Elitez'in 'Cumhuriyet Kadını' şiiri ile başladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdiği proje ve çalışmaların anlatıldığı bir video sunumu yapıldı. Videonun ardından kadınların alkışları ile kürsüye çıkan Başkan Kurt, buluşmaya katılan kadınlara teşekkür etti.

"Artık terör bitirilmeli"

Bu buluşmanın aslında yılbaşında yapılacağına dikkat çeken Başkan Kurt, 28 Aralık'ta gerçekleşen terör saldırında 12 askerin şehit olması üzerine buluşmayı ertelediklerini söyledi. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Kurt, ailelerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Kurt, Türkiye'de artık terörün bitirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Üreten, tasarruf eden halkçı belediye"

Odunpazarı Belediyesi'nin üreten, tasarruf eden, halkçı ve yaptığı işin de en iyisini yapan bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "Çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda da bu belediyede OMEK vardı. Meslek edindirme kursları açılıyordu. Ama bu kurslar sadece Tabakhanede bir merkezde oluyordu. Gündoğdu'dan hiç kimse gelemiyordu. Orhangazi'den hiç kimse gelemiyordu. Sultandere'den, Emek'ten, 71 Evlerden kimse gidemiyordu. Şu anda biz 17 farklı mahalleye 18 halk merkezi yaparak, hizmeti ayağınıza götürdük. O nedenle bu katılım çoğaldı. Katılımın çoğalmasıyla Eskişehir'de kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımızın özgürleşmesi, çocuklarımızın özgürleşmesine sebep oldu. Çocuklarımız için açtığımız kreşlerin fiyatı, piyasa fiyatının çok altında. Dolayısıyla kadınlarımıza ve çocuklarımıza ailelerimize bir katkı daha sunmuş olduk. Sosyal belediyeciliğin en iyisini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kurt'un konuşmasından hemen sonra Eskişehir'in sevilen seslerinden Mithat Körler sahneye çıktı. Körler, sevilen ve birbirinden hareketli şarkılarını Odunpazarlı kadınlar için söyledi. Kadınlar Körler'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Danslar eden, halaylar çeken kadınlara Başkan Kurt da eşlik etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaların 3 gün süreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR