Halk otobüsü gelin arabası oldu - Son Dakika
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Halk otobüsü gelin arabası oldu

19.06.2022 09:46

Halk otobüsü gelin arabası oldu Şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yaptı Kocaeli'de damat Hüsnü Tan, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı.

Halk otobüsü gelin arabası oldu

Şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'de damat Hüsnü Tan, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Ebru ve Hüsnü çiftinin otobüslü şehir turu ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'de yaşayan Hüsnü Tan, şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yapma hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Hüsnü Tan, süslediği otobüsle gelini evinden alarak, şehir turu yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, şehir turunun ardından düğün salonuna gitti.

Yaklaşık 15 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Tan, "Düğünümde böyle bir şey yapma hayalim vardı. Bu hayalimi eşime anlattım, kendisi de kabul etti. Otobüsümü süsledim ve gelini almaya geldim. Farklılık olmasını istedim" dedi.

"Eşimi kıramadım"

Eşini kıramadığını söyleyen Ebru Duysak ise "Eşim böyle bir şey teklif edince kıramadım ve kabul ettim. Bizim için de farklı bir durum oldu, mutluyuz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

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