Halkbank'ta Uzun Kuyruklar - Son Dakika
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Halkbank'ta Uzun Kuyruklar

11.06.2026 15:49
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Van'da sosyal yardım ödemeleri nedeniyle Halkbank önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar mağdur.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Yaşlılık, engelli aylıkları ve diğer sosyal yardım ödemelerinin, PTT'den Halkbank sistemine devredilmesi tepkilere yol açtı. Van'da işlemlerini yapmak üzere bankaya giden sosyal destek yardımı alan ihtiyaç sahipleri, banka önünde uzun kuyrukların mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ve aylık ödemelerinin, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren engelli aylığı ve diğer sosyal yardımlar Halkbank aracılığıyla AileKart üzerinden ödeneceğinin açıklanmasının ardından daha önce PTT üzerinden sosyal destek ödemelerini alan ihtiyaç sahiplerinin, Halkbank şubelerine gidip kayıt yaptırmaları gerekti.

Van'da sosyal yardım desteğinden faydalanan 120 bin kişinin, kentteki Halkbank şubelerine başvurmalarıyla uzun kuyruklar oluştu. Günlerdir süren uzun kuyruklar sonrası Halkbank İpekyolu Şubesi'ne mobil tır getirildi. Ancak bu yöntem de kuyrukları azaltmadı.

Sırada bekleyen vatandaşlar uzun kuyrukların mağduriyet oluşturduğunu belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Babannesiyle bankaya sabah saat 04.00'te geldiklerini söyleyen Gülsema Kabal, "Biz işlerimizi, güçlerimizi bırakıp geliyoruz buraya. Ama hala insanları ne içeri alıyorlar, hızlı bir işlem de yapılamıyor. İçeride zaten üç tane çalışan var. Yani 300 kişi varsa üç tane çalışan kaç günde alabilir bunları? Yani en azından bir tane daha şube açsalar, yardımcı olsalar, farklı bir bankaya gönderseler biz de zor durumda kalmayız" diye konuştu

Banka önünde oluşan yoğunluğa tepki gösteren ise Nusret İnal, gecen bu yana banka önünde bekleyenlerin bulunduğunu belirterek, "Saat 5'ten beri buradayım. Ne tuvalet var ne su var ne içmek var. Bu kadar bayan burada Allah'tan bunu hak etmedik. Bu ne rezalettir. Başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.

"2 GÜNDÜR KUYRUKLARDAYIZ"

Çaldıran ilçesinde yaşadığını anlatan Musa Yavrutürk, iki gün boyunca sıra beklediklerini dile getirerek, "2 gündür bu çileyi çekiyorum. Bugün de saat 4'te geldim. Halen bekliyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayır getirsin. Dün bankayı kapattılar. Bizi bu tarafa aldılar. Dün sıraya girecek alacaktık. Geldik burada da kaybettik. 2 gündür gece gündüz uyumuyoruz" diye konuştu.

"BİR KART İÇİN BU KADAR İNSANIN EZİYET ÇEKMESİNE GEREK YOK"

Uygulama nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Vedat Uyguner, "Biz saat 3'ten beri buradayız. Halkı görüyorsunuz. Biz hepimiz burada mağduruz. Buna bir çare bulun. Lütfen rica ediyoruz. Bir kart için bu kadar insanın eziyet çekmesine gerek yok. Madem kartı veriyorsunuz, burada Van'da dört tane şube var. En azından o dört şubede hizmet edin. Onu diliyoruz. Yani başka da bir şey demiyoruz. Bu sadece bir rezalettir. Sadece bu bir haksızlıktır" dedi.

İsmini vermek istemeyen ve kemoterapi tedavisi gördüğünü söyleyen kanser hastası da "2 gündür ben buraya gece 3'te geliyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Halkbank, Ekonomi, Finans, Yaşam, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halkbank'ta Uzun Kuyruklar - Son Dakika

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