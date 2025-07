Halsey Konseri Bir Hafta Ertelendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey'in 21 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta vermesi planlanan konser, lojistikten kaynaklı nedenlerle bir hafta ertelendi. Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, Türkiye'deki dinleyicileriyle 28 Ağustos'ta aynı yerde buluşacak. Satın alınan tüm biletler yeni tarih için geçerli olacak.

Bu yıl Halsey'in Avrupa kıtasında vereceği tek konser olma özelliği taşıyan İstanbul konseri için görkemli bir sahne hazırlanacak. Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşecek konserde Halsey, en sevilen şarkılarını Türkiye'deki hayranları için seslendirecek.

Organizasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Lojistik kaynaklı nedenlerle konserimiz 7 gün ertelendi. Halsey, 'For My Last Trick' turnesiyle 28 Ağustos 2025'te İstanbul'da sahne alacak. Halsey ve ekibi, turnesinin tüm prodüksiyonunu ABD'den İstanbul'a taşıyor. Bu özel gece, Avrupa'daki tek gösteri olma özelliğini taşıyor. Satın alınan tüm biletler yeni tarih için geçerlidir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi için içtenlikle teşekkür ederiz. Bu unutulmaz geceyi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

Halsey konserinin biletleri Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.