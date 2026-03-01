Hamaney'e Dua, Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'e Dua, Tansiyon Yükseldi

Hamaney\'e Dua, Tansiyon Yükseldi
01.03.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve ABD'nin saldırılarında Hamaney'in ölümü sonrası Iğdır'da dualar okundu.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından, Iğdır'daki Caferi camilerinde Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitirenler için dualar okundu.

İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik koordineli hava ve füze saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. İsrail Başbakanlığı ve ABD'li yetkililer, saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alındığını açıkladı. İran devlet medyası, 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırılarda Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. Bölgede karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ederken, gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Iğdır'da da yaşanan gelişmeler üzerine Caferi vatandaşlar camilerde bir araya geldi. Kentteki Caferi camilerinde ve minarelerden Ayetullah Ali Hamaney ile saldırılarda hayatını kaybeden diğer kişiler için dualar okundu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Tansiyon, İsrail, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamaney'e Dua, Tansiyon Yükseldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: Hamaney'e Dua, Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.