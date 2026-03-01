Hamaney İçin Iğdır'da Kur'an Okundu

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle Iğdır'daki bazı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu.

Kentte Caferi mezhebine bağlı camilerde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün İran'da yaşananlar, İslam aleminin dağınıklığından ve birlik içinde hareket edememesinden kaynaklanmaktadır. Bugün İran'da hayatını kaybedenler Müslümandır. Yaşananlar İslam dünyası için utançtır. İslam dünyası birlik içinde olmalıdır. İsrail ve ABD'yi kınıyoruz. Hamaney'e Allah'tan rahmet diliyoruz."

Dernek yetkilileri, Iğdır'da Ehlibeyt Alimler Derneği'ne bağlı yaklaşık 30 caminin bulunduğunu ve burada Hamaney için Kur'an-ı Kerim okunduğu bilgisini verdiler.