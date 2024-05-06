Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi Gazze'de sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi Gazze'de sevinçle karşılandı

Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etmesi, Gazze Şeridi'nde halkın sevinç gösterilerine neden oldu. Deyr El Balah kentinde yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli, ateşkes haberini kutlamak için sokaklara çıktı. İsrail basınında ise Hamas'ın yanıtının incelendiği ve İsrailli yetkililerin teklifi reddettiği belirtiliyor.

06.05.2024 23:31  Güncelleme: 23:40
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Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etmesi, Gazze Şeridi'nde sevinçle kutlandı.

Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nde halk sevinç gösterisi düzenledi. Deyr El Balah kentinde yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli sokaklara çıkarak, sloganlar atarak ateşkes haberini kutladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyurularak, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi" denilmişti.

" İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi amaçlayan bir hile gibi görünüyor"

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, İsrailli yetkililerin Hamas'ın ateşkes yanıtını arabulucular vasıtasıyla aldığı belirtilmiş, İsrail'in şu anda Hamas'ın yanıtını incelediği aktarılmıştı. Haberlerde, İsrailli yetkililerin İsrail ve Mısır'ın 10 gün önce üzerinde anlaştığı ve o zamandan bu yana dolaylı müzakerelerin temelini oluşturan anlaşma için "bunun aynı teklif olmadığını" söyledikleri ifade edilmişti.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği teklifin İsrail'in kabul edemeyeceği "geniş kapsamlı" sonuçları içeren Mısır teklifinin "yumuşatılmış" versiyonu olduğunu söyleyerek, "Bu, İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi amaçlayan bir hile gibi görünüyor" demişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Katar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesi Gazze'de sevinçle karşılandı - Son Dakika

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