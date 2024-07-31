Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenazesi Cuma Günü Doha'da Defnedilecek

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Hamas tarafından yapılan açıklamada, İran'da suikast sonucu öldürülen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesinin Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da defnedileceği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni ile ilgili detaylar paylaşıldı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin cenazesinin yarın İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'a nakledileceği belirtildi. Açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Ulusal Camii'nde düzenlenecek ayrı bir töreninin ardından Haniye'nin cenazesi Cuma günü Lusail şehrindeki Katar Devleti'nin kurucusu Jassim bin Mohammed Al Thani'nin defnedildiği mezarlığa defnedilecek. - GAZZE