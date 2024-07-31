Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi - Son Dakika
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Yerel

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi

Hamas lideri İsmail Haniye\'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman\'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi

Adıyaman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi üzerine gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, Demokrasi Parkı'nda toplanarak İsrail'i protesto etti. Filistin Dayanışma Platformu adına yapılan basın açıklamasında, Haniye'nin şehadetinin bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

31.07.2024 18:27
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Yenipınar Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Demokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesini tekbirler ve sloganlar eşliğinde protesto ederek, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazı öncesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Filistin Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını yapan Mücahit Tekin, "Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabbine kurban vermesi nedeniyle ebu'ş şüheda yani şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır" diye konuştu.

Basın açıklaması ve kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi - Son Dakika


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