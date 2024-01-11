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Hamas Yetkilisi Gazze'deki Saldırıları Anlattı - Son Dakika
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Hamas Yetkilisi Gazze'deki Saldırıları Anlattı

İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarında 100'üncü gün geride kalırken, Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri yaşananları anlattı. Programda Gazze'de katledilen 112 gazeteci de anıldı. Abu Zuhri, Hamas'ın güçlenerek direnişe devam edeceğini belirtti ve ABD'nin İsrail'e karşı yeni cephe açılmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

Hamas Yetkilisi Gazze\'deki Saldırıları Anlattı
11.01.2024 - 15:34,
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İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarında 100'üncü gün geride kalırken, yaşananları Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri anlattı. Programda Gazze'de katledilen 112 gazeteci de anıldı.

Başakşehir'de bulunan Filistin İletişimciler ve Medya Derneği'nde (FİMED) düzenlenen organizasyonda Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri Gazze'deki gelişmeleri anlattı. Programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gazze'de katledilen 112 gazeteci de anıldı.

Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri, "Hamas'ı ve Hamas liderlerini öldürdüklerinde durduracaklarını sanıyorlar. Bunu geçmişten bu yana görmüştük. Bütün Hamas lideri suikast ile öldürülmüştür. Ancak Hamas daha gelişmiş daha güçlü bir hale geldi. ABD işgalci İsrail'in aleyhine olacak hiç bir yeni cephe açılmasın diye çabalıyor. Diriliş, Filistin'in adı Filistin'e bağlı ne varsa hedef alınması konusunda onlar için endişe oluşturmuyor. Filistin'in adı Gazze'deki insanlara sahip çıkacak. Müslümanlardan gelecek herhangi bir adıma karşı duruyorlar. Anlayışları bu şekildedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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