Hamile Köpek Ölmek Üzereyken Evin Önüne Bırakıldı

Yerel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölmek üzereyken hamile olduğu öğrenilen köpek, 81 plakalı otomobilin sürücüsü tarafından bir evin önüne bırakıldı. Köpeğin 3 gün boyunca ölü yavrularını karnında taşıdığı ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Alaplı Belediyesi hamile köpeği alarak koruma altına aldı.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'ne kimliği belirsiz bir kişi; otomobil içinde bulunan köpeği, bir evin kapısına yanına bırakarak, olay yerinden uzaklaştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı renkli bir otomobilin cadde üzerinde durdurmasından sonra bir kişinin otomobilin içinden köpeği alarak, bir evin kapısının önüne bıraktığı görülüyor. Köpeği bıraktıktan sonra sağa sola kontrol eden kişi, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Bir süre sonra hava almak için dışarı çıktığı sırada evin önünde köpeği fark eden Ekrem Karaduman daha sonra Alaplı Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşarak durumu anlattı. Zabıta Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. Hamile olduğu öğrenilen köpek, bulundukları yerden alınarak tüm kontrolleri yapılması için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

'Tedavi edileceği anlayınca ağlıyordu'

Evin önüne geldiğinde hamile bir köpek karşılaştığında, duyarsız kalamadığını ifade eden Ekrem Karaduman, "Ben akşam misafirlikten geldikten sonra bir Köpeğin evin önünü kapattığını gördüm. Köpeği görünce Çocuklarda eve korkudan giremiyorlardı, sonra baktık ki hayvan ölü gibiydi. Eve geldik ve oğlum bana baba ben güvenlik kamerasına bir bakayım dedi. Sonra baktık ki, bir taksi hayvanı bırakıp çekip gidiyor, daha sonra ben buna yemek verdim, hamile olduğu belliydi zaten hatta acaba zehirlendi mi diye düşündük. Sonra yetkililere haber verdik ve durumu anlattım. Muhtemel yavrusunu doğurmaya çalışıyor ve doğuramıyor. Veteriner tarafından köpeğin başını okşayınca tedavi edileceğini anlayınca ağlamaya başladı "diye konuştu.

Köpeğin yavruları içinde ölü olarak geldiğini ifade eden Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, "Duyarlı vatandaşlarımız sağ olsunlar, bize haber verdiler. Çekilen röntgende karnında 6 ölü yavru olduğu tespit ettik. 2 saat süren ameliyat sonrasında anne karnındaki yavruları aldık. Hayvan kısırlaştırma işleminin ardından bölgesine geri salınacak. Şu anlık bir sağlık problemi görünmüyor" diye konuştu. - ZONGULDAK