Hamile Köpek Ölmek Üzereyken Evin Önüne Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hamile Köpek Ölmek Üzereyken Evin Önüne Bırakıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölmek üzereyken hamile olduğu öğrenilen köpek, bir evin önüne bırakıldı. Köpeğin 3 gün boyunca ölü yavrularını karnında taşıdığı ortaya çıktı. Alaplı Belediyesi köpeği koruma altına aldı.

10.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölmek üzereyken hamile olduğu öğrenilen köpek, 81 plakalı otomobilin sürücüsü tarafından bir evin önüne bırakıldı. Köpeğin 3 gün boyunca ölü yavrularını karnında taşıdığı ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Alaplı Belediyesi hamile köpeği alarak koruma altına aldı.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'ne kimliği belirsiz bir kişi; otomobil içinde bulunan köpeği, bir evin kapısına yanına bırakarak, olay yerinden uzaklaştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı renkli bir otomobilin cadde üzerinde durdurmasından sonra bir kişinin otomobilin içinden köpeği alarak, bir evin kapısının önüne bıraktığı görülüyor. Köpeği bıraktıktan sonra sağa sola kontrol eden kişi, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Bir süre sonra hava almak için dışarı çıktığı sırada evin önünde köpeği fark eden Ekrem Karaduman daha sonra Alaplı Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşarak durumu anlattı. Zabıta Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. Hamile olduğu öğrenilen köpek, bulundukları yerden alınarak tüm kontrolleri yapılması için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

'Tedavi edileceği anlayınca ağlıyordu'

Evin önüne geldiğinde hamile bir köpek karşılaştığında, duyarsız kalamadığını ifade eden Ekrem Karaduman, "Ben akşam misafirlikten geldikten sonra bir Köpeğin evin önünü kapattığını gördüm. Köpeği görünce Çocuklarda eve korkudan giremiyorlardı, sonra baktık ki hayvan ölü gibiydi. Eve geldik ve oğlum bana baba ben güvenlik kamerasına bir bakayım dedi. Sonra baktık ki, bir taksi hayvanı bırakıp çekip gidiyor, daha sonra ben buna yemek verdim, hamile olduğu belliydi zaten hatta acaba zehirlendi mi diye düşündük. Sonra yetkililere haber verdik ve durumu anlattım. Muhtemel yavrusunu doğurmaya çalışıyor ve doğuramıyor. Veteriner tarafından köpeğin başını okşayınca tedavi edileceğini anlayınca ağlamaya başladı "diye konuştu.

Köpeğin yavruları içinde ölü olarak geldiğini ifade eden Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, "Duyarlı vatandaşlarımız sağ olsunlar, bize haber verdiler. Çekilen röntgende karnında 6 ölü yavru olduğu tespit ettik. 2 saat süren ameliyat sonrasında anne karnındaki yavruları aldık. Hayvan kısırlaştırma işleminin ardından bölgesine geri salınacak. Şu anlık bir sağlık problemi görünmüyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamile Köpek Ölmek Üzereyken Evin Önüne Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hamile Köpek Ölmek Üzereyken Evin Önüne Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement