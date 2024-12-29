Hamilelerin Aşerdiği Yaz Meyvesi: Erik

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Kayseri'de özellikle aşeren hamilelerin aradığı yaz meyvesi erik hamileler için manavlarını tezgahlarını süslüyor.

Kayseri'de mevsim dışı meyveler aşeren hamileler için manavların reyonlarını süslüyor. Mevsim dışı meyvelerden olan erik, çilek, şeftali ve nektari bazı manavlarda satılırken, talepte görüyor. Erik 3'lü, şeftali ve nektari 2'li paketlerde 350 TL'ye satılırken, çileğin kilosu ise 400 TL.

Manav Atilla Yıldız, hamile olan kadınların mevsim dışı meyvelere ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bu meyveler şuanda turfandadır. Özellikle hamilelikte aşerenler için bunları getiriyoruz. Erik, şeftali, nektari, kiraz ve vişne var. Erikleri 3'erli paketlerde, şeftali ve nektarileri de 2'şerli paketlerde 350 TL'ye satıyoruz. Vatandaşların talebi de var. En çok talepte aşeren hamile kadınlardan geliyor" dedi. - KAYSERİ