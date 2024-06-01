Hamit Yılmaz'ın ailesi cenaze yemeği yerine kurban bağışında bulundu - Son Dakika
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Hamit Yılmaz'ın ailesi cenaze yemeği yerine kurban bağışında bulundu

Hamit Yılmaz\'ın ailesi cenaze yemeği yerine kurban bağışında bulundu

Hamit Yılmaz'ın ailesi, cenaze yemeği vermek yerine 3 adet kurban bağışında bulundu. Bağışı kabul eden Çıldır Müftüsü ve TDV Çıldır Şube Başkanı Abdullah Doğan, aile adına tebrik ederek, merhuma Allah'tan rahmet diledi. İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, cenaze yemeğinin dinde yeri olmadığını belirterek, cenaze sahiplerinin yemek vermesinin doğru olmadığını ifade etti ve taziye yemeği yerine kalıcı hayırlar yapmaya davet etti.

01.06.2024 18:49
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Geçtiğimiz günlerde vefat eden Hamit Yılmaz'ın ailesi cenaze yemeği vermek yerine 3 adet kurban bağışında bulundu.

Bağışı kabul eden Çıldır Müftüsü ve TDV Çıldır Şube Başkanı Abdullah Doğan, aile adına babasının ruhuna bağış yapan Selçuk Yılmaz'ı ve ailesini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, merhuma Allah'tan rahmet ve hayırlarının kabul edilmesi dileğinde bulundu.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan cenaze yemeğinin dinde yeri olmadığı belirterek şu ifadelere yer verdi; "Cenaze sahiplerinin üzüntü kederi varken yemek vermesi doğru değildir. Cenaze taziyesi üç gündür. Aynı memlekette oturanlar için 3 günden sonra taziye olmaz. Bu üç gün içerisinde cenaze sahibinin yemek hazırlaması komşular adına bir ayıptır. Dinimizde cenaze sahibinin yemek yapması mekruhtur, uygun değildir. Cenaze sahibinin kendini buna zorunlu hissetmesi bidattır. Cenaze sahiplerinin maddi durumu iyi olmayabilir. Bunun için kredi çeken insanlar var. Bunun arka planında çevrenin mahcubiyetinden kurtulmak yatmaktadır. "İnsanlar ne der" korkusuyla yapılan bu davranışlar asla doğru değildir. Bunun için geçtiğimiz günlerde vefat eden Efendi Yılmaz'ın yakınlarının bu yaptığı örnek bir davranıştır. Bunun tüm Çıldır'a örnek olmasını temenni ediyor, Çıldırlıların taziye yemeği gibi kısa süreli ve zahmetli bir davranış yerine amel defterini kıyamete kadar açık tutacak sadaka-i cariye türünden kalıcı hayırlar yapmaya davet ediyorum." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamit Yılmaz'ın ailesi cenaze yemeği yerine kurban bağışında bulundu - Son Dakika

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