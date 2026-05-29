25 yıl sonra gündem: Hande Çinkitaş davasında üvey anne görüntülendi

2001 yılında İstanbul Kadıköy'de başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın davasının peşini bırakmayan "Neler Oluyor Hayatta" programı, şüpheli üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ı 25 yıl sonra görüntüledi.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D'nin programı "Neler Oluyor Hayatta" yaptığı özel haberle gündem oldu. 2001 yılında İstanbul Kadıköy'de başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın davasının peşini bırakmayan programda, Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş'ın tutuklanmadan bir gün önce "Neler Oluyor Hayatta"ya verdiği röportaj gündem olmuş, davanın seyrini değiştirmişti.

Programın bugünkü yayınında, Şüpheli üvey anne Şehnaz Çinkitaş, "Neler Oluyor Hayatta" ekibi tarafından görüntülendi.

Katledilen Hande'nin babası Nezih Çinkitaş, hapse girmeden önce programa verdiği röportajda eşi Şehnaz Çinkitaş'ı işaret etmiş, "Yüzde doksan Şehnaz bu işin içinde" demişti. Bunun üzerine olayın peşini bırakmayan "Neler Oluyor Hayatta" Program Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, Şehnaz Çinkitaş'ın evine gitti. Çinkitaş, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Oldukça gergin tavırlar sergileyen Şehnaz Çinkitaş, ekibi uzaklaştırmaya çalıştı, hakaretler yağdırdı.

Tunaboylu'nun, "Kamuoyuna yansımış bir dava var ve siz de bu davanın baş şüphelilerinden birisiniz" sözleri üzerine polisi aramaya çalışan Şehnaz Çinkitaş'ın tavırları dikkat çekti.

Tutuklanan Nezih Çinkitaş, programa verdiği olay röportajda, "Yüzde doksan Şehnaz bu işin içinde" demişti. Sorulara yanıt vermemek için her yolu deneyen şüpheli üvey anne, hemen telefonuna sarılarak polisi aradı. "Beni kimsenin suçladığı yok" diyerek küfürler yağdıran Çinkitaş, ekibe "Neden buradasınız?" diyerek saldırmaya çalıştı.

Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Şehnaz Çinkitaş, Reyhan Şan Tunaboylu'nun üzerine yürüyüp davacı olacağını söyledi. Tunaboylu'nun, "Katili arıyoruz, bu çocuğun katili kim?" sözleri üzerine, "Yürü, yürü Yargı zaten kararını verdi. Benim zaten ifadem var" diyerek oldukça sert ve saldırgan tavırlar sergiledi.

Programın Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'yu "İçeri gireceksin" sözleriyle tehdit eden Çinkitaş, kapıyı kapattıktan sonra da hakaretlerine devam etti.

"Şiddete çok meyilliler"

Ekip, Şehnaz Çinkitaş'ın komşularıyla da konuştu. Komşulardan biri şu ifadeleri kullandı:

"Komşuluk desen tabii ki komşuluğumuz yok. Çünkü çok agresif biri. Sürekli problem çıkarıyor, sürekli şikayet ediyor. Apartman sakinleri ona bir şey yapmıyor ama o sürekli ithamlarda bulunuyor. Ben zaten olayı öğrendikten sonra görüşmeyi kestim. Bu affedilemez bir şey benim için. Ben olayın kesinlikle bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. Oğlu Egemen de problemli. Şiddete çok meyilliler. Oğlu da üst kat komşumuza fiziksel şiddet uyguladı."

Bir başka komşu ise şunları söyledi:

"50 bin euroluk bisikletini çalmakla beni suçladı. 10 metre yanından geçemezsiniz. Çok problemli biri. Ciddi problemleri var. Sürekli iftira atıyorlar. Biz kendisinden korkuyoruz. Sürekli tahrik ediyor. Başımıza bela almak istemiyoruz. Çok takıntılı biri. Asansör bozuk olsa binmeye korkuyoruz onun yüzünden."

Şehnaz Çinkitaş'ın şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Program ekibi ise, "Polis bizim canımız, onlardan kaçacak durumumuz yok" yanıtını verdi. O sırada Şehnaz Çinkitaş ve oğlu Egemen'in tavırları dikkat çekti.

Egemen Çinkitaş, "Ablanı baban mı öldürdü?" sorusuna yanıt vermek yerine gülümsedi. Ardından, "Beni de mi içeri aldıracaksınız?" diye sordu.

Araya giren Şehnaz Çinkitaş ise program ekibi için "Uzaklaştırma istiyorum" dedi ve ekibi kendisine zarar vermekle suçladı. Şehnaz Çinkitaş'ın bu sırada kahkahalarla gülmesi polisler dahil herkesi şaşkına çevirdi. - İSTANBUL