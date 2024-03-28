Hanri Benazus\'un 94. doğum günü anma programı düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan ve geçen ocak ayında yaşamını yitiren yazar Hanri Benazus 94. doğum gününde anıldı. Mezun olduğu İzmir Atatürk Lisesi'nin mezunlar derneği tarafından düzenlenen anma programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan ve geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitiren yazar Hanri Benazus 94. doğum gününde anıldı. Mezun olduğu İzmir Atatürk Lisesi'nin mezunlar derneği tarafından düzenlenen anma programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hanri Benazus'un kızları Fortune Hayim ile Keti Sigura, İzmir'in sevilen eski futbolcularından Ercan Ertemçöz, yakınları ve sevenleri katıldı.
" O HEP YAŞAYACAK VE VAR OLACAK"
Hanri Benazus'un çok kıymetli bir insan olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Hanri Benazus ile tanıştığımız andan itibaren ona olan saygımız, hayranlığımız, her gün daha da arttı. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli farklılık iz bırakması. Hanri Benazus arkasında muazzam büyük bir iz bıraktı. O hep yaşayacak ve var olacak. Son anına kadar hep daha ne yapabilirim nerde bir sergi açalım diyerek yaşadı. Biz de onun izinden devam edeceğiz. Sonsuza kadar Hanri Benazus'u yaşatmaya hep beraber gayret edelim" dedi.
"BİZ HALA BİR ŞEYLER YAPARKEN BABAMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"
Hanri Benazus'un kızlarından Keti Sigura ise katılımcılara teşekkür ederek, "Babam ile Başkanımız Tunç Soyer arasında çok güçlü bir bağ vardı. Atatürk Lisesi de ayrıca ailemiz i için çok önemli. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR
İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç ise Başkan Soyer'e teşekkürlerini ileterek, "Beş yıl boyunca İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği'ne çok büyük desteklerde bulundunuz. Sizin buraya ilk gelişiniz ama bunun son geliş olmadığını çok iyi biliyoruz. Atatürk Lisesi ailesi için çok değerlisiniz" dedi.
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