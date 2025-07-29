Harmancık Yangınında Kahraman Çiftçi: 'Cant Üzerinde Su Taşıdım' - Son Dakika
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Harmancık Yangınında Kahraman Çiftçi: 'Cant Üzerinde Su Taşıdım'

Harmancık Yangınında Kahraman Çiftçi: \'Cant Üzerinde Su Taşıdım\'
29.07.2025 13:34  Güncelleme: 13:50
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına tankerle su taşıyan 64 yaşındaki çiftçi Ramazan Doğru, lastiği patlayarak da olsa yangın bölgesine su ulaştırdığını ve bölge halkının duyarlılığını anlattı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, fedakar çiftçiye teşekkür etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde süren orman yangınına 40 kilometre ötedeki köyünden tankerle su taşıyan ve dün patlak lastiğiyle seyredip sosyal medyanın gündemine giren çiftçi Ramazan Doğru yaşadıklarını anlattı. Keles'in Basak köyünden yangın bölgesine 3 gündür gelen 64 yaşındaki 3 çocuk 2 torun sahibi Ramazan Doğru, "Cant üzerinde kilometrelerce gittim, traktörüm gitse yine üzülmem. Yangın bölgesinden köyüme dönerken, ormanda yanan hayvanların sesi hala kulaklarımda yankılanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Büyükşehir Belediyesi köyüme gelerek lastiğimi değiştirdi. Başkana ve ekibine çok teşekkür ediyorum"

Cant üzerinde giderken bir çok kişi akıl verdi, gidemezsin dediler. Ama yangına o suyu taşıdım" dedi.

Cant üzerinde yangına giderek tankerindeki 2 ton suyu taşıyan Ramazan Doğru Keles Basak köyüne döndü. Lastiği sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar ekibi tarafından yenilenen Ramazan Doğru (64) yaptığı açıklamada, "İlk gün Keles'ten Gürsu'daki yangına bile gittim. Pazar günü ise Harmancık'taki yangına su taşıdım. Harmancık'a 40 kilometre gidip geliyorum. Gündüz yaşlılar, gece köyün gençleri su taşıyor. Dün yangın mahalline 5 kilometre kalmıştı. Lastik patladı. Lastik patlayınca ben devam ettim. Suyu ulaştırdım. Harmancık'a patlak lastikle gelip çıkma lastik taktırdım köye döndüm. Bugün sabah büyükşehir belediyesinden lastiğimi yaptılar Dün bir çok kişi bana akıl verdi. Suyu boşa akıt dediler. Böyle durumda kimsenin söylediğini duymuyorsunuz. Yangının içinde lastiği yapmanın imkanı yok. Köyümüzün hepsi ve tüm bölge halkı yangın için seferber oldu." dedi.

"Cant değil, traktörüm gitseydi yine üzülmezdim" diyen Ramazan Doğru, "Dün su döküp köyüme bölgenin yüksek köylerinden dönerken o yangını, hayvancıkların çığlıklarını duydum. Kulaklarımda yankılanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Gece bu sebeple uyuyamadım. Ormandaki ağaçlarımız ve hayvanlar malesef yok oldu" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kahraman ve fedakar çiftçi ile görüntülü görüşme yaparak duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Bozbey, "Üzülmeyin Bursa'yı hep birlikte yeşillendireceğiz. Sizin ve köylerinizin eksiklerinizi hemen gidereceğiz. Köydeki havuzu ve su deposunu da hızlıca yenileyeceğiz. Yaptığınız bu fedakarlığı unutmayacağız. Hakkınızı helal edin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harmancık Yangınında Kahraman Çiftçi: 'Cant Üzerinde Su Taşıdım' - Son Dakika

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