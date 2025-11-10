Harmandalı Atık Depolama İzni 2025'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Harmandalı Atık Depolama İzni 2025'e Kadar Uzatıldı

10.11.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolaması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Depolamanın günlük 977 ton olması şartı getirildi.

(İZMİR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolamasına ilişkin iznin, 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına karar verdi.

İzmir'de uzun süredir devam eden Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tesiste çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki yargı kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından 31 Ekim tarihine kadar Büyükşehir'e geçici izin verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından Büyükşehir, süre uzatımı için Bakanlığa başvuruda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde 31 Aralık 2025'e kadar çöp depolanmasına izin verdi.

Bakanlık tarafından belediyeye gönderilen yazıda, depolamanın günlük 977 ton olması koşulu konuldu. Yazıda ayrıca, Büyükşehir'in Manisa İlinde yer alan çöp tesisini de kullanabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Harmandalı Atık Depolama İzni 2025'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
Seda Sayan’dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 14:53:02. #7.13#
SON DAKİKA: Harmandalı Atık Depolama İzni 2025'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.