Harmandalı Atık Depolama İzni 2025'e Kadar Uzatıldı

(İZMİR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolamasına ilişkin iznin, 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına karar verdi.

İzmir'de uzun süredir devam eden Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tesiste çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki yargı kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından 31 Ekim tarihine kadar Büyükşehir'e geçici izin verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından Büyükşehir, süre uzatımı için Bakanlığa başvuruda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde 31 Aralık 2025'e kadar çöp depolanmasına izin verdi.

Bakanlık tarafından belediyeye gönderilen yazıda, depolamanın günlük 977 ton olması koşulu konuldu. Yazıda ayrıca, Büyükşehir'in Manisa İlinde yer alan çöp tesisini de kullanabileceği belirtildi.