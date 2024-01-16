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Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK Terör Örgütünün Cani Yüzünü Bir Kez Daha Gördük - Son Dakika
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Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK Terör Örgütünün Cani Yüzünü Bir Kez Daha Gördük

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, son terör saldırılarında PKK terör örgütünün vahşiliğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Erdengi, terör örgütünün son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kahramanın şehit olduğunu ve bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelede yapılan hataların devam etmesi halinde terörün bitmeyeceğini vurguladı.

Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK Terör Örgütünün Cani Yüzünü Bir Kez Daha Gördük
16.01.2024 - 09:48,
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, PKK terör örgütünün cani yüzünü son terör saldırılarında bir kez daha gördüklerini söyledi.

Başkan Hacı Erdengi, hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek gösterdiğini belirterek, bu menfur saldırıları lanetledi.

Başkan Erdengi, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimiz daha toprağa tohum diye düştü. 21 vatan evladı şehit oldu. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde terör örgütünü destekleyen soysuzları buradan çıkarın. Kendi siyasi ikbal ve gündelik siyasi çıkarlarınız için parti programlarında ve her söylemlerinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik problemleri olduğu görülen terör örgütlerinin siyasi uzantılarının Mecliste bulunmasına kayıtsız kalınması hatta iş birliği yapılması, bu partilerin iplerini elinde bulunduran terör örgütlerine uluslararası zeminde meşruiyet kazandırarak, emperyalist güçlerin ve devletlerin kendi emelleri için kullandıkları birer aparat haline geldiklerini unutmayınız.

Baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bitmez. Siyasi uzantıları mecliste oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el koymadıkça terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez. Yurt dışında yaşayan terörist ve terör sempatizanlarının ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe terör bitmez. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse terör bitmez" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK Terör Örgütünün Cani Yüzünü Bir Kez Daha Gördük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK Terör Örgütünün Cani Yüzünü Bir Kez Daha Gördük - Son Dakika
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