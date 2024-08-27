Harput Klasik Hadis Meclisi Başladı

Yerel

Harput Dini İhtisas Merkezi, İlahiyat Fakültesi ve Elazığ İl Müftülüğünün düzenlediği 26-31 Ağustos tarihlerinde devam edecek olan Harput klasik hadis meclisi 1 düzenlenen programla başladı.

Açılış programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve il protokolü katıldı.

26-31 Ağustos tarihlerinde Harput'ta 6 gün devam edecek programlar her gün sabah 09.00-12.30 Ulu Cami. 13.45-16.30 Sarahatun Cami ve 20.30-22.30 Harput Dini İhtisas Merkezinde devam edecek. - ELAZIĞ