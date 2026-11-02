Harşit Zaferi, Gümüşhane Üniversitesi\'ndeki konferansta Çanakkale ve Sakarya ile kıyaslandı

Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Harşit Savunması'nın Milli Mücadele sürecindeki önemi ele alındı. Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Harşit Zaferi'nin Çanakkale ve Sakarya zaferleri kadar önemli olduğunu söyledi.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Rus kuvvetlerinin Kars, Sarıkamış, Erzurum ve Bayburt üzerinden ilerleyişinin Vehip Paşa komutasındaki birlikler tarafından Harşit Savunma Hattı'nda yaklaşık iki yıl boyunca durdurulduğunu belirterek, Harşit Zaferi'nin tarihi öneminin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Üniversite bünyesinde Harşit Zaferi Araştırma Grubu kurduklarını kaydeden Yıldız, Devlet Arşivlerinden yaklaşık 4 bin belgeyi üniversiteye kazandırdıklarını, belgelerin tercümesi, savunma hatlarının haritalandırılması ve köylerde sözlü tarih araştırmaları için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konferans, Doç. Dr. İlhan Gök'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa Gümüşhane Üniversitesi'nden Doç. Dr. Recep Çelik, Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatih Özçelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Adnan Yazıcı konuşmacı olarak katıldı.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Doğu Cephesi'ndeki gelişmeler, Harşit Savunma Hattı'nda verilen mücadele ve bölgenin Milli Mücadele tarihindeki yeri değerlendirildi.