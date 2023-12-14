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Hasanbeyli deprem konutlarında 98 daire yıl sonundan hak sahiplerine teslim edilecek - Son Dakika
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Hasanbeyli deprem konutlarında 98 daire yıl sonundan hak sahiplerine teslim edilecek

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için yapılan kalıcı deprem konutlarının 7 blokta 98 dairenin yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceği açıklandı. Yapılan konutlar depreme karşı dayanıklı ve lüks dairelerden oluşmaktadır.

Hasanbeyli deprem konutlarında 98 daire yıl sonundan hak sahiplerine teslim edilecek
14.12.2023 - 23:22,  Güncelleme: 23:23
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Hasanbeyli deprem konutlarında 98 daire yıl sonundan hak sahiplerine teslim edilecek

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için yaptırılan kalıcı deprem konutlarının 7 blokta 98 dairenin yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Hasanbeyli Yeşilyurt Mahallesinde depreme karşı dayanıklı, standartları yüksek içerisinde 2+1 ve 3+1 daireler bulunan toplam 37 blokta 512 daireden oluşan deprem konutları inşaat alanında çalışmalar sürüyor. Yıl sonunda bloktaki 98 dairenin yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Hasanbeyli kalıcı deprem konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Kalıcı deprem konutlarımızın inşaatı hızla devam ediyor. Bu alanda 37 bloğun çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda 7 blok 98 konut teslim edilmiş olacak. Nisana kadar buranın tamamı bitecek, tamamı bittiğinde 512 konut depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. Burada yapılan konutlarımız depreme karşı dayanıklı, standartları yüksek, lüks diyebileceğimiz daireler. Çok güzel bir alanda yapılıyor. Emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Depremzede vatandaşlarımızın bu kalıcı konutlarına bir an evvel kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yılın sonunda 98 konutumuzu da burada teslim etmiş olacağız. "dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hasanbeyli deprem konutlarında 98 daire yıl sonundan hak sahiplerine teslim edilecek - Son Dakika


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