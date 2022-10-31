Osmaniye'de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiler

31.10.2022 12:45

Osmaniye'de ayak burkulması şikayetiyle acil servise gelen iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarda çıkardı. Yürekleri ısıtan görüntüler güvenlik kamerasına kaydedilirken, hastane personelinin de ayakları çıplak olan iki arkadaşa giymeleri için galoş getirdiği görüldü.

Ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı. Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu.

GİYMELERİ İÇİN GALOŞ GETİRDİLER

Yürekleri ısıtan anlar anbean hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor. Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Hasan Kavutlu: Hastane bin bit türlü mikrop yuvası orada ücreti ile yerleri temizlenenler var böylede abartmayın artık her şeyin bi dozacı bir kuralı var Cevap Yaz 12 65 Yayından Kaldır
  • Ali Mert GÖKDERE: utanmaz herif bu ulkede işçilerin emekçilerin ne kdr zarif düşünceli oldugunu gösterir oraları temizleyende kendılerı gıbı emkcı oldukları için bir ince düşünce senın gibi yobazlar anlamaz...!!!!! 54 4 Yayından Kaldır
500
Osmaniye'de gözaltına alınan 284 kişiden 11'i tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 284 kişiden 11'i tutuklandı Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den İlçenin Osmaniye'ye Bağlanacağı Yönündeki İddialara Yanıt: 'Adana'dan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçiremezler' Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den İlçenin Osmaniye'ye Bağlanacağı Yönündeki İddialara Yanıt: 'Adana'dan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçiremezler' Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:53 Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:40 Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement