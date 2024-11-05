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Hastane Stresini Fotoğrafla Aşıyor

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Anestezi teknisyeni Engin Ayyıldız, fotoğraf hobisiyle uluslararası başarılar elde etti.

05.11.2024 10:42
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Hastane stresini fotoğraf hobisi ile aşıyor

GİRESUN - Giresun'da Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Engin Ayyıldız, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkla uluslararası başarılar elde etti. Ameliyat ortamındaki stresli çalışma koşullarını aşmak için fotoğraf çekmeyi tercih eden Ayyıldız, "Fotoğrafçılık bana bu stresle baş etme gücü veriyor. Bu sayede hem mesleğimin dışında sosyalleşiyorum hem de kendimi hayatın içinde buluyorum" dedi.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra hobi olarak başladığı fotoğrafçılık serüveniyle uluslararası başarılar elde eden Engin Ayyıldız, çektiği etkileyici fotoğraflar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü Times Meydanı'nda sergilendi.

Fotoğrafçılık, anı ölümsüzleştirmenin ötesinde, duyguları, hikayeleri ve yaşamı yansıtan bir sanat dalı olarak öne çıktığını ifade eden Ayyıldız, "Fotoğrafçılığa 15 yıl önce hobi olarak başladım. Zamanla bu hobi bir tutkuya dönüştü. Fotoğrafla birlikte hayatın içerisinde olmak beni mutlu ediyor. Çalıştığım ameliyathane ortamında kapalı bir alanla sınırlı kalıyorum, ancak fotoğraf sayesinde boş zamanlarımda kendimi hayatın içerisinde buluyorum. Gördüğüm şeyleri fotoğraflamak ve bunu insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda mesleğimin dışında hobi olarak yaptığım fotoğraf severlerle sosyalleşme imkanı buluyorum. Fotoğraf benim için ayrı bir dünya oluyor, rahatlıyorum ve kendim için bir şeyler yapmış oluyorum" dedi.

"Herkesin mesleği dışında bir hobisi olmalı"

Mesleğini bazen hobisi olan fotoğrafçılıkla birleştirdiğini de ifade eden Ayyıldız, "Bazen kurum içerisinde çekilmesi gereken fotoğraflarda da bana iş düşüyor. Doktorlarımız veya idare kurumla veya mesleki anlamda çekilecek fotoğraflarda ilk akla gelen isim oluyorum ve ben de seve seve bu görevleri de yapıyorum. Bu daha bir mutlu edici durum oluyor. Bir kişinin kendisi için yapabileceği en iyi şeylerden birisi bir hobi edinmesidir. Bulunduğu işyerindeki stresini atabileceği hobiler olmalıdır. Aslında bu tür meslekler de var. Çevremde tanıdıklarımdan bazıları mesleğinin dışında hobi olarak balıkçılık, marangozluk yapanlar var. Ben de merakım olan fotoğrafçılığı seçtim" dedi.

Pandemi sürecinde çektiği "Pandemide doğum anı" fotoğrafı, dünya çapında 200 kişi arasında yer alarak New York'ta sergilenmeye hak kazandı. Bu başarı, Ayyıldız'ın fotoğrafçılık kariyerindeki en dikkat çeken anlardan biri oldu. Ayyıldız, birçok fotoğraf yarışmasında da ödül sahibi olarak hem mesleki hem de sanatsal alanda adından söz ettiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hastane Stresini Fotoğrafla Aşıyor - Son Dakika

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