Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren bir kez daha kuyruklar oluştu. Ancak hem sistemin ağır olması hem de kimi branşlarda randevu alınamaması gelen tepkiye yol açtı.

PROTESTOLARA BAZI SAĞLIKÇILAR DA DESTEK VERDİ

Uzayan kuyruklarda bekleyen hastalar bir süre sonra hastane yönetimini protesto etmeye başladı. Hastane içinde alkışlı protesto düzenleyen hastalar "yönetim istifa" diye bağırdı. Bir süre devam eden protesto sırasında bazı sağlık çalışanları da hastalara destek verdi.

TABİP ODASI'NDAN "BU SORUNU ÇÖZÜN" PAYLAŞIMI

Mardin Tabip Odası da, hastaların bu tepkisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın etiketlendiği Mardin Tabip Odası paylaşımında, "Çöken sağlık sistemine hastalar da tepki göstermeye başladı. Sağlıkta şiddetin sorumlusu kurduğunuz sistemdir. Bu sorunu çözün!" denildi.