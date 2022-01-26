Hastaya ulaşmak için 1 metre karda mücadele verdiler - Son Dakika

Hastaya ulaşmak için 1 metre karda mücadele verdiler
Hafik'te 1 metreyi bulan kar kalınlığının yolları kapatmasının ardından hastasına ulaşamayan ambulansa iş makineleri destek verdi
SİVAS - Hafik'te 1 metreyi bulan kar kalınlığının yolları kapatmasının ardından hastasına ulaşamayan ambulansa iş makineleri destek verdi.
Sivas İl Merkezine 118 km uzaklıkta, Tokat Almus sınırında bulunan Hafik Tozanlı bölgesindeki Adamlı köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsmihan Demir adlı kadın, geçirmiş olduğu enfeksiyon hastalığı nedeniyle aşırı derecede ateşlendi. Yakınlarının durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine ambulans yola çıktı. 1 metreyi bulan kar kalınlığı yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ambulansın yardımına İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri koştu. Yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya gerekli müdahaleyi yaparak Hafik Entegre Hastanesine ulaştırdı.
Kaynak: İHA
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