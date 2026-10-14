Hatay Antakya'da kavşakta çarpışan araçlardan 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Hatay Antakya'da kavşakta çarpışan araçlardan 1 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da sabah saatlerinde hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
HATAY'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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