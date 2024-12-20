Hatay Basın Cemiyeti Geleneksel Üye Buluşmasını Kırıkhan'da Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hatay Basın Cemiyeti Geleneksel Üye Buluşmasını Kırıkhan'da Gerçekleştirdi

Hatay Basın Cemiyeti Geleneksel Üye Buluşmasını Kırıkhan\'da Gerçekleştirdi

Hatay Basın Cemiyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırıkhan Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'nde geleneksel üye buluşmasını gerçekleştirdi. Buluşmada yeni üyeler tanıtıldı ve Kırıkhan Belediye Başkanı ile HBC Başkanı, çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulundular.

20.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Hatay Basın Cemiyeti, geleneksel üye buluşmasını Kırıkhan Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Hatay'da basın mensuplarına desteklerini sürdüren Hatay Basın Cemiyeti (HBC) üye buluşmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırıkhan Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'nde İhlas Haber Ajansı Kırıkhan muhabiri İsmet Biçen ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya; Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, Hatay Basın Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyeleri katıldı.

Katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getiren HBC Başkanı Hikmet Otuzbir, "Belediye başkanım ve kıymetli cemiyet üyelerimiz, geleneksel buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Belediye başkanımıza ve programımızın mimarı İsmet Biçen'e teşekkür ediyorum. Cemiyetimiz günden güne büyüyor. 5 yeni üyemiz aramıza katıldı, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Asrın felaketinde hasar alan ilçeyi ilmek ilmek dokuyan belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Hatay Basın Cemiyeti'ni Kırıkhan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçede yürütülen çalışmalardan bahsederek gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Basın Cemiyeti Geleneksel Üye Buluşmasını Kırıkhan'da Gerçekleştirdi - Son Dakika

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