Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunu öğrenciye devretti

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Borsa İstanbul İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Şükrü Eymen Kahan'a devretti.

Görevi devralan Kahan, 23 Nisan'ın yeni bir başlangıç ve umudun simgesi olduğuna işaret ederek "Şimdi yeni bir başlangıç için omuz omuza, el ele ve yürek yüreğe verme zamanıdır" dedi.

Kahan, kentte çocuklar için gereken tesis ve alanların yetersiz olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikle çocuk atölyeleri, sanat sokakları gibi çocukların mutlu olacağı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Kahan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve çevre bırakabilmek adına geri dönüşüm konusunda var olan eksikliklerin giderilmesi için de talimatlar verdi.

Başkan Öntürk de tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - HATAY