Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez Günü için çocuklara özel etkinlik düzenledi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez Günü dolayısıyla 4-6 yaş grubundaki çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, sembolik olarak oluşturulan ağaca, resmettikleri dileklerini asarak umutlarını dile getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanan Hıdırellez Günü sebebiyle çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilerinin okul öncesi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 'Oyun Odası'nda eğitim alan 28 çocuk için Hıdırellez Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, minik öğrenciler oyun odasındaki sınıflarda dilek resimleri çizdi. Çocuklar, "Yeni bir evim olsun istiyorum", "Odam olsun istiyorum", "Dedem geri gelsin", ve "Her şeyin çok farklı olmasını istiyorum" gibi masum ve duygusal dileklerini sembolik olarak oluşturulan dilek ağacına astı.

Yetkililer, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma ile oluşturulan 'Oyun Odası'nda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocukların eğitim hayatına hazırlandığını ifade etti. - HATAY