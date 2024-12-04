Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Araç Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Araç Desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Dünya Engelliler Günü\'nde Araç Desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere yönelik 12 akülü ve manuel araç dağıtımı gerçekleştirdi. HBB Genel Sekreteri, engelli bireylerin topluma kazandırılması için yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı.

04.12.2024 09:03  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara araç desteğinde bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin vurduğu kentte, enkazın altından bazı insanlar yaralı kurtulurken bazıları da bir uzvunu kaybederek kurtulmuştu. Bölge halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Antakya ilçesinde bulunan Expo yerleşkesinde program düzenledi. Programda; engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü ve manuel araç olmak üzere 12 araç dağıtımı gerçekleştirildi.

"Belediye eliyle engelli bireylerimize ve yakınlarını kaybedenlere bir konut projesine yakında başlıyoruz"

Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtılan programda konuşan HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, "Burada Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin topluma eşit ve etkin bir şekilde kazandırılması için birçok hizmet yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle belediye eliyle engelli bireylerimize ve yakınlarını kaybedenlere bir konut projesine yakında başlıyoruz. Hayatı eşit ve yaşanabilir kılmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Daha engelsiz bir dünya için gününüz hayırlı olsun" dedi.

"Yeni tekerlekli sandalye için belediye başkanından Allah razı olsun"

Tekerlekli sandalye aldığı için mutlu olan Raziye Cemil, "Ben 4 yıl önce ALS hastası oldum. Yeni tekerlekli sandalye için belediye başkanından Allah razı olsun. Çok mutluyum ve sevinçliyim" şeklinde konuştu.

"Kızım tekerlekli sandalye aldığı için çok mutluyum ve rahat edeceğine eminim"

Kızı tekerlekli sandalye aldığı için mutlu olduğunu dile getiren anne Hatice Dağlı ise, "Engelli kızım Nisanur Kartal. Kızım tekerlekli sandalye aldığı için çok mutluyum ve rahat edeceğine eminim. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Politika, Aralık, Yerel, Yaşam, Dünya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Araç Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Araç Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.