Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İftara Yani Kumanya Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İftara Yani Kumanya Dağıtımı

Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden İftara Yani Kumanya Dağıtımı

Ramazan ayı boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde trafikte kalan vatandaşlara kumanya, çorba ve ekmek dağıtarak destek oluyor. 15 ilçede kurulan çorba noktaları ve dolmuşlarda yapılan ikramlarla, oruçların açılmasına yardımcı olunuyor.

06.03.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, iftara trafikte yakalanan vatandaşlar kumanya dağıtarak iftar yapmalarını sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının huzurlu ve bereket içerisinde geçmesi amacıyla Hatay genelinde sosyal çalışmalarını sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iftar saatine trafikte yakalanan vatandaşların oruçlarını açması amacıyla belli noktalarda kumanya, çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler, 15 ilçede birçok bölgede kurdukları çorba dağıtım noktalarıyla vatandaşların oruçlarını açmalarını sağladı.

Daire Başkanlığı tarafından, iftar saatine dolmuşlarda ve trafikte yakalanan vatandaşlaraysa soğuk sandviç, meyve suyu ve su ikram edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, hatay, Emlak, Yerel, Yaşam, Ekmek, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İftara Yani Kumanya Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:08:56. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İftara Yani Kumanya Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.